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11.01.19 13:37
Продажа невозвратных ж/д билетов стартует по маршрутам Москва - Воронеж и в Ижевск
"В пилотном режиме продажа невозвратных билетов откроется на поезда дальнего следования сообщением Москва - Воронеж и Москва - Ижевск", - сообщает издание, отмечая, что в дальнейшем продажи распространятся и на другие направления.
Как сообщалось, АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) начнет продавать невозвратные ж/д билеты в поезда дальнего следования с 20 января.
Закон о введении невозвратных ж/д билетов вступил в силу с 1 января 2019 года. Как отмечалось, невозвратные ж/д билеты будут дешевле обычных на 5-20%. По данным Минтранса, такие билеты можно будет приобрести исключительно в вагоны типа "СВ", "купе" и вагоны с местами для сидения при наличии установленного перевозчиком соответствующего тарифа.
Деньги за неиспользованные билеты, приобретенные по "невозвратным тарифам", будут возвращаться только в случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с ним члена семьи, других экстраординарных событий, а также в случае отмены или задержки отправления поезда, либо непредоставления пассажиру указанного в билете места.
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