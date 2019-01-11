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СКР возложил вину за гибель журналистов в ЦАР на ЦУР Ходорковского

© РИА Новости. Алексей Куденко
11 января. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет РФ считает, что гибель российских журналистов в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) произошла из-за неправильной организации опасной командировки со стороны "Центра управления расследованиями" (ЦУР).

"Необходимо отметить, что инициируя публикации по этой теме (о гибели журналистов из РФ в ЦАР - ИФ) в СМИ интернет-проект "Центр управления расследованиями" явно преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных", - сообщила журналистам официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, "отрицать очевидное можно будет лишь до тех пор, пока все обстоятельства произошедшего не будут установлены".

ЦУР финансировался экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским.

31 июля стало известно, что в Центральноафриканской республике убиты российские журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях совместно с "Центром управления расследованиями", основанным экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. СКР по данному факту возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). К расследованию убийства российских журналистов в ЦАР присоединились и представители ООН.

В минувший четверг центр "Досье" Михаила Ходорковского опубликовал в СМИ результаты расследования убийства российских журналистов в ЦАР. По данным центра, за российскими журналистами с момента прилета в ЦАР следил сотрудник центральноафриканской жандармерии, который вместе с еще двумя африканцами и тремя европейцами находился на месте убийства.

Этот сотрудник неоднократно связывался с водителем, сопровождавшим журналистов в ЦАР (по данным центра "Досье", он также является бывшим сотрудником жандармерии), а также гражданином России Александром Сотовым, который в расследовании называется "подчиненным и доверенным сотрудником советника президента ЦАР по безопасности Валерия Захарова, тесно связанного с бизнесом Евгения Пригожина".

Ранее в пятницу Федеральное агентство новостей обратилось в СК РФ с просьбой запросить информацию о расследовании убийства российских журналистов у коллег в ЦАР и проверить материалы центра "Досье". В ФАН отметили, что центр "распространяет в социальных сетях и СМИ информацию о сотруднике Федерального агентства новостей Кирилле Романовском, которая порочит его честь и репутацию военного корреспондента".

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