Места для купания на Крещение оборудуют в 13 районах Петербурга

11.01.19 14:09

© РИА Новости. Максим Богодвид

11 января. Interfax-Russia.ru - На праздник Крещение Господне в Петербурге 19 января будут организованы 25 мест для купания, сообщил журналистам в пятницу глава управления организации мероприятий гражданской защиты и пожарной безопасности комитета по законности, правопорядку и безопасности Андрей Михайловский.

"Бытует мнение, что с человека, искупавшегося в Крещение в проруби, смываются все грехи. Но это не так. В церкви есть другой обряд для этого. В прошлом году в купании приняли участие 67 тысяч человек, в позапрошлом - 77 тысяч. 25 специально оборудованных мест будут работать в 13 районах Петербурга", - отметил А.Михайловский.

Он подчеркнул, что иордань в Петропавловской крепости откроется в 10.00 19 января и закроется ровно в полночь. "Ночью купаний не будет здесь", - добавил представитель комитета.

Он посоветовал всем "моржам" исключить употребление алкоголя перед окунанием в ледяную воду. "По прогнозу, будем минус 10 градусов. Не надо создавать дополнительную нагрузку на организм алкоголем. Перед купанием лучше походить и разогреться, обтереться полотенцем", - сказал А.Михайловский.

По словам иерея Богдана Полевого, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятит купель в Петропавловской крепости 19 января в 12.30.

"Важно сместить акцент на духовную составляющую традиции. Если бы хотя бы половина из тех, кто приходит окунаться, зашли в храм, это было бы правильно. Не нужно приходить в 12 ночи, в этом нет никакой мистики. Создается давка, все хотят окунуть именно в 12 ночи хотя бы мизинец", - отметил иерей.