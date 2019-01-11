Снег продолжится в Петербурге и Ленобласть на выходных

11.01.19 14:29

© РИА Новости. Евгений Одиноков

11 января. Interfax-Russia.ru - Осадки ожидают Санкт-Петербург и Ленинградскую область в предстоящие выходные.

Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре регионе, в течение предстоящих суток в городе и области пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, с ночи субботы ветер стихнет, но останется свежим скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем в пятницу продолжит повышаться и составит по области 0-5 градусов. Ночью в субботу температура воздуха меняться не будет, и только днем начнется дальнейшее понижение температуры. В воскресенье местами по области пройдет небольшой снег. Вечером в воскресенье с запада к Ленинградской области приблизится новый циклон, и снова пойдет снег. Температура воздуха ночью составит минус 6-11 градусов, днем - минус 4-9 градусов.

В Санкт-Петербурге днем в пятницу и предстоящей ночью временами пройдет снег, днем в субботу местами ожидается небольшой снег. Температура воздуха повысится до 0-2 градусов и будет оставаться такой в течение предстоящих суток. Ночью в воскресенье в городе будет без осадков, синоптики прогнозируют понижение температуры до минус 6-8 градусов, вечером ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем в воскресенье составит минус 4-6 градусов.