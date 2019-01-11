Исследование тела подтвердило диагноз и правильность лечения умершего мальчика

11.01.19 14:37

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

11 января. Interfax-Russia.ru - Патологоанатомическое исследование тела Влада Шестакова, скончавшегося в ночь на четверг в больнице Черемхово, подтвердило правильность диагноза и лечения ребенка, о помощи которому президента РФ Владимира Путина попросили на пресс-конференции в декабре.

"По итогам патологоанатомического исследования прижизненный клинический диагноз ребенка полностью подтвержден, лечение соответствовало диагнозу", - сообщило в пятницу министерство здравоохранения Иркутской области в своей официальной группе в "Фейсбуке".

Исследование было проведено в пятницу при участии главного патологоанатома Иркутской области, главного детского онколога Иркутской области, главного детского нейрохирурга Иркутской области и еще четырех специалистов.

В сообщении отмечается, что в исследовании участвовал независимый врач-патологоанатом, судебно-медицинский эксперт из Новосибирска Станислав Граховский, который был привлечен по просьбе мамы ребенка.

"На все вопросы, заданные С.Граховским в ходе проведения исследования и обсуждения его итогов, даны полные и исчерпывающие ответы и комментарии", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что трехлетний Владислав Шестаков скончался в ночь на 10 января в результате резкого ухудшения состояния здоровья в связи с прогрессированием онкологического процесса IV стадии и метастазированием в жизненно важные органы, а также развитием осложнений, несовместимых с жизнью.