|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
11.01.19 15:13
Экс-губернатор Курганской области Кокорин вошел в совет директоров уранодобывающего холдинга АРМЗ
Остальной состав совета директоров был переизбран. В него вошли: первый замглавы "Росатома", президент группы компаний ASE Александр Локшин, глава АРМЗ Владимир Верховцев, его первый заместитель Олег Барабанов, замглавы АРМЗ Владимир Высоцкий и директор по управлению жизненным циклом ядерного топливного цикла и АЭС "Росатома" Владислав Корогодин.
А.Кокорин был назначен врио губернатора Курганской области 14 февраля 2014 года, в октябре 2018 года принял решение о сложении с себя полномочий главы региона в связи с переходом на новую работу.
Холдинг "АРМЗ" - одна из крупнейших уранодобывающих компаний. Холдинг является горнорудным дивизионом госкорпорации "Росатом". АРМЗ управляет российскими уранодобывающими активами, представленными в Забайкальском крае - ПАО "ППГХО" (MOEX: PGHO), в Бурятии - АО "Хиагда", в Курганской области - АО "Далур".
|
Interfax-Russia.ru – Выборы мэра Москвы, реновация и повышение тарифов на парковку в центре стали самыми резонансными событиями 2018 года в столице.
.
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket