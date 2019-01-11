Экс-губернатор Курганской области Кокорин вошел в совет директоров уранодобывающего холдинга АРМЗ

11.01.19 15:13

© РИА Новости. Юрий Лашов

11 января. Interfax-Russia.ru - Бывший губернатор Курганской области Алексей Кокорин вошел в совет директоров уранодобывающего холдинга АО "Атомредметзолото" (АРМЗ, входит в ГК "Росатом"), следует из отчета об итогах голосования внеочередного собрания акционеров АРМЗ.

Остальной состав совета директоров был переизбран. В него вошли: первый замглавы "Росатома", президент группы компаний ASE Александр Локшин, глава АРМЗ Владимир Верховцев, его первый заместитель Олег Барабанов, замглавы АРМЗ Владимир Высоцкий и директор по управлению жизненным циклом ядерного топливного цикла и АЭС "Росатома" Владислав Корогодин.

А.Кокорин был назначен врио губернатора Курганской области 14 февраля 2014 года, в октябре 2018 года принял решение о сложении с себя полномочий главы региона в связи с переходом на новую работу.

Холдинг "АРМЗ" - одна из крупнейших уранодобывающих компаний. Холдинг является горнорудным дивизионом госкорпорации "Росатом". АРМЗ управляет российскими уранодобывающими активами, представленными в Забайкальском крае - ПАО "ППГХО" (MOEX: PGHO), в Бурятии - АО "Хиагда", в Курганской области - АО "Далур".