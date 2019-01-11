Мусорный полигон горит уже неделю в курском Железногорске

11.01.19 15:26

© РИА Новости. Сергей Ермохин

11 января. Interfax-Russia.ru - Возгорание на неэксплуатируемом полигоне твердых бытовых отходов тушат в Железногорске Курской области с 4 января, говорится в сообщении пресс-службы региональной администрации.

В настоящее время угрозы для населения нет. Работы по ликвидации очага возгорания организованы в круглосуточном режиме.

"В городе задымления не чувствуется. Проблема локализована, но мы привлечем дополнительные силы: бульдозеры, экскаваторы, самосвалы", - говорится в сообщении со ссылкой на замгубернатора Алексей Смирнов

Для ликвидации последствий возгорания дополнительно задействована техника Михайловского ГОКа. Причину пожара на полигоне устанавливают специалисты регионального департамента экологической безопасности и природопользования и Росстройнадзора.