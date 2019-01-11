Истребители и бомбардировщики ЧФ отработали ряд учебно-боевых задач в Крыму

11.01.19 15:57

© РИА Новости. Игорь Зарембо

11 января. Interfax-Russia.ru - Одиночные и парные полёты над морем в районе Крымского полуострова выполнили два многофункциональных истребителя Су-30СМ и два фронтовых бомбардировщика Су-24М, сообщает в пятницу штаб Черноморского флота (ЧФ).

"Лётчики Морской авиации и противовоздушной обороны (ПВО) ЧФ выполнили тренировочные полёты в сложных гидрометеорологических условиях", - отмечается в пресс-релизе.

Учебно-боевые задачи отработаны при низкой облачности, порывистом ветре и осадках.

"Полёты в сложных гидрометеорологических условиях - обязательный элемент боевой подготовки экипажей самолётов Морской авиации и ПВО ЧФ", - сказано в сообщении.

Уточняется, что экипажи выполнили одиночные и парные полёты.