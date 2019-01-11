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11.01.19 16:40
Два белоруса пытались дать взятку 90 смоленским таможенникам
Суд установил, что в ноябре 2016 года гендиректор одного из ООО и его знакомый, чтобы ускорить процедуру таможенного оформления ввозимых грузов, разложили около 3 млн рублей в более 90 персональных кабинок в раздевалке госслужащих.
Подельники были задержаны сотрудниками региональных управлений СК и ФСБ России непосредственно на месте совершения преступления, когда один из злоумышленников заканчивал раскладывать конверты с деньгами в кабинки.
В зависимости от роли каждого, соучастники признаны виновными по ч.3 ст.30, ч.4 ст. 291.1 (покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) и ч.3 ст.30, ч.5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере).
С учетом содержания фигурантов под стражей в течение двух лет, им вынесено наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей и 1 млн рублей соответственно.
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