Власти района в Приморье, где произошла вспышка ящура, запретили ввоз и вывоз скота

11.01.19 17:13

© РИА Новости. Александр Кряжев

11 января. Interfax-Russia.ru - Администрация Михайловского района Приморского края, где на свиноферме "РусАгро" произошла вспышка ящура, предприняла ряд мер для предотвращения распространения болезни.

Как сообщается на сайте администрации Михайловского района, в связи со вспышкой ящура на свиноферме "РусАгро" прекращается выпас скота, запрещается торговля на ярмарках продукцией животного происхождения и живыми животными.

Также весь скот, подверженный заболеванию, подлежит осмотру ветеринарами и, в случае необходимости, вакцинации и ревакцинации. К зараженному скоту не допускаются посторонние.

Район прекращает хозяйственные связи с другими населенными пунктами, вывоз и ввоз животных.

Как сообщалось, на свинокомплексе "Русагро" в Приморском крае выявлен ящур. Из-за вспышки заболевания будет уничтожено 481 животное и проведены карантинные мероприятия. Комплекс был заселен не полностью. По данным компании, потери для компании незначительны и не повлияют на сроки запуска производства.

"Русагро" с 2016 года реализует крупный свиноводческий проект в Приморском крае. Первую товарную продукцию планируется произвести в 2019 году, выход на проектную мощность запланирован на 2021 год.

Мощности комплекса рассчитаны на 75 тыс. тонн продукции в год, сообщалось в презентации "Русагро". Стоимость проекта - 28 млрд рублей. В 2020 году производство свинины составит 7 тыс. тонн, в 2021 году компания планирует увеличить его до 62 тыс. тонн.