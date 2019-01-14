Госдолг Забайкалья в 2018г сократился на 2,6%

14.01.19 06:11

© РИА Новости. Михаил Мордасов

14 января. Interfax-Russia.ru - Государственный долг Забайкальского края на начало 2019 года составил 27 млрд 554,6 млн рублей, снизившись на 730,3 млн рублей или на 2,58% к показателю на начало прошлого года.

Как следует из материалов, размещенных на сайте регионального Минфина, госдолг сократился за счет снижения суммы бюджетных кредитов, которая на 1 января составила 14 млрд 42,9 млн рублей против 14 млрд 773,18 млн рублей годом ранее.

Объемы коммерческих кредитов и госгарантий края остались на прежнем уровне - 13 млрд 317,2 млн рублей и 194,5 млн рублей соответственно.