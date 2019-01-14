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14.01.19 06:13
Аэропорт Владивостока в 2018г увеличил пассажиропоток на 21%
На международных направлениях пассажиропоток вырос на 47%, до 1,151 млн человек, на внутренних - на 6%, до 1,483 млн человек.
Основным драйвером роста на международных направлениях стали рейсы между Владивостоком и Республикой Корея: рост на 73% по сравнению с 2017 годом.
На рейсах в Юго-Восточную Азию отмечен рост на 40%, в Японию и Китай - на 15%.
В 2018 году полеты во Владивосток начали выполнять авиакомпании T‘way Air, Eastar Jet, Air Busan, Air Philip (все - Южная Корея) и China Express (Китай).
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