Аэропорт Владивостока в 2018г увеличил пассажиропоток на 21%

14.01.19 06:13

© РИА Новости. Олег Золото

14 января. Interfax-Russia.ru - АО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ) в 2018 году увеличило пассажиропоток на 21% относительно 2017 года, до 2,634 млн человек, сообщила пресс-служба аэропорта.

На международных направлениях пассажиропоток вырос на 47%, до 1,151 млн человек, на внутренних - на 6%, до 1,483 млн человек.

Основным драйвером роста на международных направлениях стали рейсы между Владивостоком и Республикой Корея: рост на 73% по сравнению с 2017 годом.

На рейсах в Юго-Восточную Азию отмечен рост на 40%, в Японию и Китай - на 15%.

В 2018 году полеты во Владивосток начали выполнять авиакомпании T‘way Air, Eastar Jet, Air Busan, Air Philip (все - Южная Корея) и China Express (Китай).