Более 45 сел Приморья в карантинную зону по ящуру

14.01.19 06:14

© РИА Новости. Иван Белозеров

14 января. Interfax-Russia.ru - Меры по борьбе с распространением ящура принимаются в пяти муниципалитетах Приморья после того, как на свинокомплексе "РусАгро" в Михайловском районе края было выявлено это заболевание.

Как следует из распоряжения администрации края, размещенном на официальном сайте региона, угрожаемой зоной объявлены 46 сел, в том числе 23 - в Михайловском, 14 -в Хорольском, четыре - Октябрьском, один - Черниговском районах, четыре - в Уссурийском городском округе.

Неблагополучным по ящуру объявлена вся территорию племфермы ООО "Русагро-Приморье", расположенная в Григорьевском сельском поселении Михайловского района края.

Отмечается, что отменить карантин планируется через 28 дней после уничтожения последнего восприимчивого животного и проведения комплекса мероприятий.

Как сообщалось, на свинокомплексе "РусАгро" в Приморском крае выявлен ящур. Из-за вспышки заболевания будет уничтожено 481 животное и проведены карантинные мероприятия. По данным компании, потери для ее бизнеса незначительны и не повлияют на сроки запуска производства.

Специалисты ветеринарной службы края осмотрели более 3,7 тыс. животных на свинофермах в регионе, новых очагов заболевания не выявлено.