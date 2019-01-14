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14.01.19 06:14
Более 45 сел Приморья в карантинную зону по ящуру
Как следует из распоряжения администрации края, размещенном на официальном сайте региона, угрожаемой зоной объявлены 46 сел, в том числе 23 - в Михайловском, 14 -в Хорольском, четыре - Октябрьском, один - Черниговском районах, четыре - в Уссурийском городском округе.
Неблагополучным по ящуру объявлена вся территорию племфермы ООО "Русагро-Приморье", расположенная в Григорьевском сельском поселении Михайловского района края.
Отмечается, что отменить карантин планируется через 28 дней после уничтожения последнего восприимчивого животного и проведения комплекса мероприятий.
Как сообщалось, на свинокомплексе "РусАгро" в Приморском крае выявлен ящур. Из-за вспышки заболевания будет уничтожено 481 животное и проведены карантинные мероприятия. По данным компании, потери для ее бизнеса незначительны и не повлияют на сроки запуска производства.
Специалисты ветеринарной службы края осмотрели более 3,7 тыс. животных на свинофермах в регионе, новых очагов заболевания не выявлено.
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