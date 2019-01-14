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14.01.19 06:19
Аэрофлот открыл продажу билетов по субсидируемым тарифам с Д.Востока
Так, стоимость билета по маршруту Владивосток - Москва в одну сторону составит 7,4 тыс. руб., из Хабаровска в Москву - 7,2 тыс. руб., из Новосибирска в Хабаровск - 5,7 тыс. руб., из Калининграда в Москву - 3,8 тыс. руб., из Калининграда в Санкт-Петербург - 3,5 тыс. руб.
Тарифы действуют на рейсах "Аэрофлота", а также дочерних "России" и "Авроры" в экономическом классе в период по 31 декабря 2019 года, отмечает компания.
Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.
По данным Росавиации, в 2019 году рейсы с Дальнего Востока и в обратном направлении будут субсидироваться по 90 маршрутам, их будут выполнять восемь авиакомпаний, объем выделяемых на это субсидий - 2,9 млрд руб. Льготные авиаперевозки в Калининград обеспечат шесть перевозчиков, между ними распределят 381 млн руб. бюджетных субсидий.
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