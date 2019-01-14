Владелец кафе в Бурятии оштрафован на 40 тыс. рублей за отравление 150 человек

14.01.19 06:26

© РИА Новости. Максим Богодвид

14 января. Interfax-Russia.ru - Советский районный суд города Улан-Удэ признал индивидуального предпринимателя, владельца кафе "ШулэнДо" виновным в нарушении правил санитарии, повлекших отравление 150 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии в понедельник.

Мужчина обвинялся по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). Он признал вину, загладил вред потерпевшим и возместил средства, затраченные территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Бурятия на лечение пострадавших.

"Судом по ходатайству следственного управления МВД по Республике Бурятия уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - говорится в релизе.

Как сообщалось, первые пострадавшие обратились в республиканскую клиническую инфекционную больницу 10 января с признаками острой кишечной инфекции. Выяснилось, что все они 8-11 января посещали кафе "ШулэнДо" и ели салат "Цезарь" и другие блюда из курицы. Всего пострадали 150 человек.