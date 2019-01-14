Движение по Транссибу полностью восстановлено после схода вагонов с углем в Иркутской области

14.01.19 06:27

© РИА Новости. Илья Питалев

14 января. Interfax-Russia.ru - Движение поездов возобновлено в обоих направлениях на участке железной дороги в Заларинском районе Иркутской области, где утром в субботу из-за схода с рельс 29 груженых углем вагонов было повреждено 250 метров пути, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Поврежденное железнодорожное полотно и опоры контактной сети восстановлены силами аварийных бригад. Аварийно-восстановительные работы продолжались в течение ночи", - говорится в сообщении.

Движение поездов было возобновлено в воскресенье в 7:30 по местному времени.

"Ночью были завершены ремонтные работы по нечетному пути, а утром движение поездов полностью восстановлено", - уточняется в сообщении.