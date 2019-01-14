Военные используют более 300 тонн взрывчатки для работ на Бурейском водохранилище

14.01.19 08:38

© РИА Новости. Игорь Агеенко

14 января. Interfax-Russia.ru - Военные доставят к Бурейскому водохранилищу более 300 тонн взрывчатки для подрыва заторов, сообщили в Минобороны РФ.

"Скальный затор на реке Бурея планируется ликвидировать путем проведения взрывных работ. Для этого специалисты материально-технического обеспечения доставят железнодорожным воинским транспортом из Приморского в Хабаровский край более 300 тонн взрывчатых веществ. К месту обрушения скального массива в районе Бурейского водохранилища взрывчатка будет доставлена подразделениями МТО и вертолетами армейской авиации", - сообщили в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Там отметили, что для проведения взрывных работ будут задействованы подразделения отдельной инженерно-саперной бригады Восточного военного округа.

"Военные инженеры проведут подготовку шурфов для производства взрывов в двух протоках реки Бурея", - сообщили в Минобороны.

Как сообщалось, предположительно 9-10 декабря 2018 года в Верхнебуреинском районе Хабаровского края в 130 км от села Талакан Амурской области (ближайший населенный пункт к Бурейской ГЭС) и примерно в 70 км от села Чекунда произошел сход скальной породы в реку Бурея.

По данным Амурского бассейнового водного управления федерального агентства водных ресурсов, объем грунта в оползне составляет около 34 млн кубометров, из которых только 2 млн кубометров находятся над поверхностью земли. Русло перекрыто практически полностью. Весной с началом таяния снега это может привести к подтоплению отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали.

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края из-за обвала скалы действует режим ЧС.

По поручению президента России Владимира Путина для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища задействованы силы и средства Минобороны России.