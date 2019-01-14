13 человек находились в пострадавших от взрыва газа квартирах в Шахтах - губернатор

14.01.19 08:47

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

14 января. Interfax-Russia.ru - Эпицентр взрыва бытового газа в жилом доме в городе Шахты находился на 9 этаже, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телеканала Россия-24 (ВГТРК).

"Эпицентр взрыва находился на 9 этаже в 71 квартире", - сказал он.

По его словам, всего в пострадавших от взрыва квартирах находилось 13 человек.

"По местонахождению этих людей, зарегистрированных в квартирах, информация пока неизвестна", - сказал он.