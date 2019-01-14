Спасатели извлекают двух человек из-под завалов после взрыва газа в многоэтажке в Ростовской области

14.01.19 09:02

© РИА Новости. Виталий Аньков

14 января. Interfax-Russia.ru - Два человека обнаружены под завалами после взрыва газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По последней информации, семь человек спасены, еще два человека обнаружены под завалами, их извлекают. Также есть один погибший", - говорится в сообщении.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник.

Эпицентр взрыва в жилом доме находился в квартире на девятом этаже, сообщили ранее в пресс-службе МЧС РФ. "Предварительно произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на девятом этаже девятиэтажного кирпичного дома", - сказали в пресс-службе.

МЧС эвакуировало всех жильцов дома - 140 человек.

По их данным, взрыв газа повредил четыре квартиры - две на восьмом, две на девятом этажах.

В ведомстве подчеркнули, что в результате взрыва газа в жилом доме погиб один человек.

Основной версией инцидента в жилом доме городе Шахты является взрыв газа, сообщили "Интерфаксу" в штабе по ликвидации последствий аварии.

"Превалирующая версия - взрыв газа. Признаков теракта не просматривается",- сказал собеседник агентства.

Девятиэтажный жилой дом в Шахтах, где произошел взрыв газа, построен в 1993 году, в нем 72 жилых помещения. Плановое техническое обслуживание газового оборудования многоквартирного дома проводилось в мае 2018 года. Из газового оборудования в доме только печки.