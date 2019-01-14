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14.01.19 09:06
Техобслуживание газового оборудования в доме Ростовской области, где произошел взрыв, проводилось в мае 2018 года
"Из газового оборудования в доме только печки. Техобслуживание проводилось в мае прошлого года" - сказал собеседник агентства
В управлении информационной по информационной политике Правительства Ростовской области агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что 9-этажный дом где произошёл взрыв газа, построен в 1993 году, в нем 72 жилых помещения.
"Жилой дом в Шахтах расположен по адресу ул. Хабарова, д. 16. Построен в 1993 году, 9-этажный,имеет общую площадь всех помещений свыше 5 тыс. квадратных метров. Дом находится под управлением УК "Жилремсервис" с ноября 2016 года. Дом примыкает к пятиэтажке. На месте обрушения работают экстренные службы, в том числе областные спасатели - 20 человек и 4 единицы техники", - сказал собеседник агентства.
Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник.
Эпицентр взрыва в жилом доме находился в квартире на девятом этаже, сообщили ранее в пресс-службе МЧС РФ. "Предварительно произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на девятом этаже девятиэтажного кирпичного дома", - сказали в пресс-службе.
МЧС эвакуировало всех жильцов дома - 140 человек.
По их данным, взрыв газа повредил четыре квартиры - две на восьмом, две на девятом этажах.
В ведомстве подчеркнули, что в результате взрыва газа в жилом доме погиб один человек. Восемь спасены, судьба еще шестерых остается неизвестной.
Основной версией инцидента в жилом доме городе Шахты является взрыв газа, сообщили "Интерфаксу" в штабе по ликвидации последствий аварии.
"Превалирующая версия - взрыв газа. Признаков теракта не просматривается", - сказал собеседник агентства.
По его словам, дом, в котором произошел взрыв, построен в 1993 году, в нем
расположены 71 квартиры.
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