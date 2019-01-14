"Горячую линию" открыли в МЧС после взрыва газа в доме в городе Шахты

14.01.19 09:20

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

14 января. Interfax-Russia.ru - "Горячая линия" открыта после взрыва газа в многоквартирном доме в городе Шахты, где произошло частичное обрушение на двух этажах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

"На базе главного управления МЧС России по Ростовской области открыт телефон горячей линии 239 99 99", - говорится в сообщении.