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14.01.19 09:28
Двое пострадавших в Шахтах находятся в состоянии средней тяжести, пятерым помощь оказана амбулаторно
"Из семерых спасенных двое госпитализированы, в том числе ребенок. Их состояние оценивается медиками как среднетяжелое. Пятеро пострадавших помощь получили амбулаторно", - говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Минздрава.
В сообщении отмечается, что "раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь, эвакуация раненых в федеральные медучреждения в настоящий момент не требуется".
Ситуация с оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате взрыва в Шахтах находится под личным контролем министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, говорится в сообщении.
Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник.
По последним данным, семь человек спасены, еще два человека обнаружены под завалами, их извлекают. Есть один погибший.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), что эпицентр взрыва находился на 9 этаже в 71 квартире.
По его словам, всего в пострадавших от взрыва квартирах находились 13 человек.
"По местонахождению этих людей, зарегистрированных в квартирах, информация пока неизвестна", - сказал он.
МЧС эвакуировало всех жильцов дома - 140 человек.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в городе Шахты Ростовской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Председатель СК поручил возбудить и принять к производству Главному следственному правлению по Северо-Кавказскому федеральному округу уголовное дело по факту обрушения этажей в одном из подъездов многоэтажного дома в городе Шахты", - сказала С.Петренко в понедельник "Интерфаксу".
Она отметила, что в результате хлопка газа произошло обрушение с девятого по восьмой этажи, в настоящее время известно об одном погибшем.
Губернатор области также подчеркнул, что произошел взрыв бытового газа. "Это взрыв бытового газа. Совершенно точно", - сказал он.
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