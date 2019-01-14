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14.01.19 09:39
Следователи начали проверку по факту задымления двигателя самолета в аэропорту Тюмени
По данным пресс-службы ведомства, 14 января примерно в 06:50 (04:50 мск) в аэропорту Тюмени произошло задымление правого двигателя пассажирского самолета АТР-72, который должен был лететь в Ханты-Мансийск.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в понедельник из-за неисправности в аэропорту Тюмени был задержан вылет самолета авиакомпании ЮТэйр в Ханты-Мансийск.
Из салона самолета было эвакуировано 46 пассажиров, никто их них не пострадал.
Авиакомпания заменила воздушное судно, и в 08:30 (06:30 мск) самолет вылетел из Тюмени. По расписанию он должен был вылететь в 07:05 (05:05 мск).
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