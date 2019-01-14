Режим ЧС вводится в городе Шахты после взрыва газа в жилом доме

14.01.19 09:50

© РИА Новости. Александр Блотницкий

14 января. Interfax-Russia.ru - Режим ЧС вводится на территории города Шахты, где произошло обрушение дома после взрыва газа.

"Вводим режим ЧС", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник.

По последним данным, семь человек спасены, один погиб, судьба четверых неизвестна.

МЧС эвакуировало всех жильцов дома - 140 человек.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в городе Шахты Ростовской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Председатель СК поручил возбудить и принять к производству Главному следственному правлению по Северо-Кавказскому федеральному округу уголовное дело по факту обрушения этажей в одном из подъездов многоэтажного дома в городе Шахты", - сказала С.Петренко в понедельник "Интерфаксу".

Она отметила, что в результате хлопка газа произошло обрушение с девятого по восьмой этажи.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), что эпицентр взрыва находился на 9 этаже в 71 квартире.

Губернатор области также подчеркнул, что произошел взрыв бытового газа. "Это взрыв бытового газа. Совершенно точно", - сказал он.

Взрыв газа в жилом доме в Шахтах в Ростовской области является вторым по счету ЧП за последние две недели.

В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Прогремевший взрыв полностью разрушил подъезд, под завалами оказались десятки человек. По последним данным, погибли 39 человек; почти всех опознали родственники.