Два человека погибли, еще пять пострадали в автоаварии на трассе в Башкирии

14.01.19 10:29

© РИА Новости. Владимир Смирнов

14 января. Interfax-Russia.ru - Два человека погибли и пятеро пострадали при столкновении двух легковушек на трассе в Башкирии, сообщил в понедельник в своем блоге начальник региональной Госавтоинспекции Динар Гильмутдинов.

Столкнулись "Нива" и "Приора". Авария произошла накануне вечером на 41-м км автодороги Чишмы - Киргиз Мияки в Давлекановском районе.

В столкновении погибли две женщины, находившиеся в салоне "Приоры". С травмами госпитализированы водители двух автомобилей, два пассажира "Нивы", а также пассажир "Приоры".