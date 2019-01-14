На ликвидацию последствий взрыва газа в многоэтажке в Ростовской области потребуется не менее суток

14.01.19 10:52

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

14 января. Interfax-Russia.ru - На устранение последствий взрыва газа в многоквартирном доме в городе Шахты Ростовской области уйдет не менее суток, заявил представитель ГУ МЧС России по региону она заседании оперативного штаба на месте ЧП.

"На проведение всей операции потребуется не менее суток, плита перекрытия ушла полностью на восьмой этаж", - сказал он.