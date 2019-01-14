Медведев поручил обследовать дом в Шахтах после взрыва для решения вопроса федеральной финпомощи

14.01.19 11:37

© РИА Новости. Екатерина Штукина

14 января. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе разговора с главой МЧС Евгением Зиничевым и губернатором Ростовской области Василием Голубевым поручил после завершения спасательной операции в доме, пострадавшем от взрыва газа в Шахтах, произвести полное обследование строения, чтобы в случае необходимости оказать финансовую поддержку жильцам по линии федерального правительства, сообщили в пресс-службе кабинета.

В пресс-службе сообщили, что глава правительства обсудил ситуацию после взрыва газа в доме в Шахтах с Е.Зиничевым и В.Голубевым по телефону.

"Глава МЧС доложил о текущей ситуации и о проходящей сейчас спасательной операции (...) Глава правительства РФ поручил после завершения спасательной операции произвести полное обследование дома, чтобы в случае необходимости оказать финансовую поддержку жильцам по линии федерального правительства", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что в ходе разговора с губернатором речь шла о решениях, связанных с предоставлением жилья жителям дома и оказания им финансовой помощи.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник.

По последним данным, семь человек спасены, один погиб, судьба четверых неизвестна.

МЧС эвакуировало всех жильцов дома - 140 человек.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в городе Шахты Ростовской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Председатель СК поручил возбудить и принять к производству Главному следственному правлению по Северо-Кавказскому федеральному округу уголовное дело по факту обрушения этажей в одном из подъездов многоэтажного дома в городе Шахты", - сказала С.Петренко в понедельник "Интерфаксу".

Она отметила, что в результате хлопка газа произошло обрушение с девятого по восьмой этажи.

Губернатор Ростовской области В.Голубев сообщил, что эпицентр взрыва находился на 9 этаже в 71 квартире.

Губернатор области также подчеркнул, что произошел взрыв бытового газа. "Это взрыв бытового газа. Совершенно точно", - сказал он.

Правительство РФ окажет пострадавшим от взрыва газа в доме в Шахтах всю необходимую помощь, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Руководство Ростовской области и МЧС России занимаются выяснением всех обстоятельств и ликвидацией последствий взрыва газа в жилом доме в городе Шахты. Правительство России окажет пострадавшим всю необходимую помощь", - написал Д.Медведев на своей страничке в соцсети "ВКонтакте".