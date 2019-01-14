Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в Шахтах по факту причинения смерти по неосторожности

14.01.19 11:14

© РИА Новости. Андрей Старостин

14 января. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области, в результате которого погиб один человек, сообщил представитель следственного управления СК РФ по Ростовской области на заседании оперативного штаба в понедельник.

"Дело возбуждено по факту причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ - ИФ). СК осуществляет воздушную сьемку, работает следственная группа", - сказал представитель ведомства.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник.

По последним данным, семь человек спасены, один погиб, судьба четверых не известна.

МЧС эвакуировало всех жильцов дома - 140 человек.