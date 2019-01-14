Демонтаж двух поврежденных взрывом подъездов начался в Магнитогорске

14.01.19 11:18

© РИА Новости. Илья Московец

14 января. Interfax-Russia.ru - Работы по демонтажу двух подъездов, обрушившихся в результате взрыва газа, начаты в Магнитогорске, сообщает пресс-служба администрации города в понедельник.

Будут демонтированы седьмой и восьмой подъезды, жителей девятого и десятого подъездов в целях безопасности просят в течение двух дней покинуть свои квартиры до завершения всех работ.

Власти отмечают, что жильцы могут поселиться на этот период в пунктах временного размещения или получить компенсацию за съем жилья.

Оформление документов проводится в штабе по работе с населением в здании администрации города.

Утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение седьмого подъезда газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. Взрыв полностью разрушил подъезд. 39 человек погибли, шестеро были госпитализированы.

Вечером 3 января МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции.

Было принято решение о демонтаже седьмого и восьмого подъездов, после чего пройдет еще одна проверка здания.