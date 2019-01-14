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14.01.19 11:29

Существует угроза дальнейшего обрушения дома в Шахтах, где взорвался газ

© РИА Новости. Сергей Пивоваров
14 января. Interfax-Russia.ru - Проводятся работы по укреплению дома в городе Шахты, где произошел взрыв газа, чтобы не допустить дальнейших обрушений, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко на заседании оперативного штаба.

"В настоящее время существует угроза дальнейшего обрушения, устанавливаются подпорки для укрепления здания. К месту происшествия для снятия перекрытия дома прибудут три тяжелых автокрана", - сказал В.Бутко.

Он также сообщил, что в настоящее время в пункте временного размещения находится 23 человека

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