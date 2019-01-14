Стоимость 100 самых дорогих арендных квартир в столице составила $26 100 за объект в месяц

14.01.19 12:04

© РИА Новости. Владимир Федоренко

14 января. Interfax-Russia.ru - Средневзвешенная арендная ставка в 100 самых дорогих квартирах, предлагаемых в аренду в Москве, составила на конец декабря $26 100 за объект в месяц, говорится в сообщении Savills, представляющей значение индекса PCM TOP-100 для рынка высокобюджетной аренды Москвы (Prime Central Moscow TOP-100 Index).

По данным экспертов компании, за прошедшие три месяца индекс увеличился на 1,6%, а за последний год индекс PCM TOP-100 вырос на 10,6%.

В исследовании отмечается, что за последние три месяца увеличилось число предлагаемых квартир в бюджете до $15 тыс за объект в месяц - на 9% (29% в настоящий момент против 20% кварталом ранее). Доля квартир в бюджете от $20 тыс до $25 тыс за объект в месяц снизилась на 6%.

Если же рассматривать изменение ценовой структуры TOP-100 самых дорогих квартир в аренду в целом за последний год, то существенно снизилось количество лотов c арендной ставкой до $15 тыс за объект в месяц (на 14%). В то же время доли лотов в бюджетах от $15 до $20 тыс и от $20 до $25 тыс увеличились на 13% и 7% соответственно.

Что касается самых дорогих квартир в рамках РСМ ТОР-100 (от $45 тыс за объект в месяц), то их доля от общего объема за год практически не изменилась.