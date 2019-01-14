Самарские власти окажут финансовую помощь малоимущим при переходе на цифровое вещание

14.01.19 12:34

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

14 января. Interfax-Russia.ru - Около 23 млн рублей планируют направить в Самарской области на помощь жителям, относящимся к социально незащищенной категории граждан, при переходе региона на цифровое телевещание (ЦТВ), сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в областном правительстве.

"По результатам подомового обхода выявлено, что в 2,5 тыс. домохозяйств необходимо установить оборудование спутникового телевидения, из них 511 домохозяйств относятся к социально незащищенной группе населения Самарской области, затраты на оказание адресной помощи составят 3,6 млн рублей из расчета, что стоимость одного комплекта оборудования спутникового телевидения с учетом монтажа и настройки составит 7 тыс. руб.", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в зоне, где присутствует сигнал ЦТВ, необходимо обеспечить приемным оборудованием ЦТВ 16 тыс. 73 домохозяйств из числа незащищенных категорий граждан.

"Затраты на обеспечение данных домохозяйств телевизионными приставками и антеннами составят 19,2 млн рублей", - добавил представитель областного правительства.

Таким образом, общий объем затрат региона на помощь малоимущим гражданам при переходе на ЦТВ составят 22,8 млн рублей.

Собеседник агентства также сообщил, что в настоящее время в Самарской области проходит информационно-разъяснительная компания, в том числе в СМИ и местах массового пребывания людей.

В декабре 2018 года самарский филиал РТРС завершил ввод в эксплуатацию сети станций эфирного вещания второго цифрового мультиплекса на всей территории Самарской области. При этом аналоговое вещание остается до лета в населенных пунктах с населением менее 100 тыс. жителей. Отключение их произойдет в последнюю очередь 3 июня 2019 года.