Государственный долг ЯНАО сократился на треть за 2018 год

14.01.19 12:45

© РИА Новости. Михаил Фомичев

14 января. Interfax-Russia.ru - Государственный долг Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2018 году сократился на 8 млрд 432,195 млн рублей и на 1 января текущего года составил 16 млрд 841 млн 474 тыс. рублей, следует из отчетности, опубликованной на сайте департамента финансов ЯНАО.

На 1 января 2018 года госдолг региона равнялся 25 млрд 273,669 млн рублей. Таким образом, за год он сократился на 33,4%.

Из общего объема госдолга 12 млрд 979 млн 51 тыс. рублей составляют государственные ценные бумаги, 3 млрд 862,423 млн рублей - госгарантии.

Бюджет ЯНАО на 2018 год первоначально был утвержден бездефицитным - с доходами и расходами по 146 млрд 76,838 млн рублей. Затем регион скорректировал бюджет на 2018 год, в результате он стал профицитным с показателем 7,4% от доходов.