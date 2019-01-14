Взрывных устройств в школах Нижневартовска не нашли, лжеминером оказалась 12-летняя девочка

14.01.19 13:04

© РИА Новости. Антон Уницын

14 января. Interfax-Russia.ru - Взрывные устройства в общеобразовательных учреждениях Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) не обнаружены, личность сообщившего о минировании правоохранительные органы установили.

"Личность звонившего установлена. Это ученица одной из городских школ 2006 года рождения. Ранее ни сама девочка, ни ее родители в поле зрения правоохранительных органов не попадали. Сейчас с родителями работают сотрудники. По окончании проверки девочка будет поставлена на профилактический учет в органы полиции", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

В группе городских властей "Официальный Нижневартовск" в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что "информация об угрозе взрыва не подтвердилась - звонок оказался ложным".

Со ссылкой на директора департамента образования администрации Нижневартовска Эдмонда Игошина говорится, что в связи с поступившим в понедельник в 11:42 анонимным сообщением о минировании образовательных объектов города сотрудники полиции и органов местного самоуправления провели оперативные мероприятия. Для обследования школ города были привлечены кинологи, спасатели и взрывотехники.

"Занятия в школах полного дня, а также в школах, где есть вторая смена, будут продолжены в обычном режиме", - приводится цитата Э.Игоршина.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что в понедельник днем из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва были эвакуированы учащиеся всех школ Нижневартовска. Эту информацию агентству подтвердили в одной из школ города.