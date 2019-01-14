Законопроект о фейковых новостях в нынешней редакции не поддержан Генпрокуратурой

14.01.19 13:15

© РИА Новости. Алексей Куденко

14 января. Interfax-Russia.ru - Генпрокуратура РФ не поддерживает законопроекты о фейк-новостях и ответственности за неуважительные высказывания в Интернете по отношению к представителям и символам власти, сообщила замначальника правового управления Генпрокуратуры РФ Екатерина Артамонова.

"С нашей точки зрения, формулировки этих законопроектов, они, безусловно, носят технический характер, и принятие решений невозможно будет без проведения лингвистических экспертиз, что потребует значительных временных затрат", - сказала Е.Артамонова на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи в понедельник.

Кроме того, продолжила она, налицо отсутствие достаточных критериев для реализации внесудебного порядка блокировки сайтов. "Я сейчас говорю об обоих законопроектах", - уточнила представитель Генпрокуратуры. Это, подчеркнула она, "также может повлечь, с нашей точки зрения, необоснованное ограничение конституционных прав граждан на свободное распространение информации".

Все это не позволило прийти к выводу о возможности поддержать законопроекты в представленной редакции, заявила представитель Генпрокуратуры.