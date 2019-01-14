Снег и температура от плюс 1 до минус 8 ожидается в Ленинградской области на неделе

14.01.19 13:26

© РИА Новости. Алексей Курбатов

14 января. Interfax-Russia.ru - Осадки и теплая для января погода сохранятся в Петербурге и Ленинградской области на наступившей неделе.

Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре региона, в северной столице днем в понедельник и предстоящей ночью временами будет идти снег, температура воздуха составит около нуля градусов. Днем во вторник немного похолодает, до минус 1-3 градусов, в середине недели температура воздуха понизится до минус 6-8 градусов, пройдут осадки в виде небольшого и умеренного снега.

В четверг в городе с выходом циклона снова пойдет снег, а также мокрый снег, температура воздуха повысится до нуля градусов, но в пятницу снова похолодает, до минус 2-4 градусов.

В течение наступившей недели погоду по территории Ленинградской области продолжат определять циклоны. Снег и мокрый снег ожидается в течение всего периода. Температура воздуха в самом начале недели составит плюс 1 - минус 4 градуса, но уже во вторник днем похолодает до минус 3-8 градусов.

В четверг в регионе ожидается выход нового активного циклона на акваторию Финского залива, который принесет осадки в виде снега, а также мокрого снега днем. Синоптики прогнозируют ветер юго-западного, южного направления скоростью 7-12 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 15 м/с. Местами по области пройдет метель. Температура воздуха днем в четверг повысится до нуля - минус 5 градусов.

В конце рабочей недели в тылу циклона снова немного похолодает, и температура воздуха понизится до минус 2-7 градусов, сохранятся осадки в виде снега.

Атмосферное давление большую часть недели будет пониженным, в середине недели непродолжительно будет повышаться. На дорогах гололедица, сложная обстановка.