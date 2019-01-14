|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
14.01.19 13:37
Промпроизводство в Калужской области в 2018 году выросло на 4%, в текущем году темп сохранится
При этом в 2017 году темп промышленного роста составил порядка 13%.
"Я доволен тем, какие темпы роста мы обеспечили в этом году при той ситуации, которая складывается в мировой экономике. Эту цифру нам можно удержать в этом году, главное - чтобы динамика в целом была положительная", - отметил А.Артамонов.
При этом валовый региональный продукт за 2018 год вырос на 3% и составил 435 млрд рублей. Промышленной продукции произведено на 800 млрд рублей. Увеличилось производство в обрабатывающей промышленности, металлургии, сельском хозяйстве.
В текущем году рост промпроизводства прогнозируется в диапазоне от 3,5% до 5%.
|
Interfax-Russia.ru – Выборы мэра Москвы, реновация и повышение тарифов на парковку в центре стали самыми резонансными событиями 2018 года в столице.
.
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket