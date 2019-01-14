Промпроизводство в Калужской области в 2018 году выросло на 4%, в текущем году темп сохранится

14.01.19 13:37

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

14 января. Interfax-Russia.ru - Промышленное производство в Калужской области в минувшем году выросло примерно на 4%, поступления в консолидированный бюджет увеличились на 24%, сообщил губернатор региона Анатолий Артамонов на итоговой пресс-конференции в понедельник.

При этом в 2017 году темп промышленного роста составил порядка 13%.

"Я доволен тем, какие темпы роста мы обеспечили в этом году при той ситуации, которая складывается в мировой экономике. Эту цифру нам можно удержать в этом году, главное - чтобы динамика в целом была положительная", - отметил А.Артамонов.

При этом валовый региональный продукт за 2018 год вырос на 3% и составил 435 млрд рублей. Промышленной продукции произведено на 800 млрд рублей. Увеличилось производство в обрабатывающей промышленности, металлургии, сельском хозяйстве.

В текущем году рост промпроизводства прогнозируется в диапазоне от 3,5% до 5%.