Благотворительный бал губернатора Воронежской области собрал около 80 млн рублей на поддержку одаренных детей

14.01.19 14:01

© РИА Новости. Игорь Руссак

14 января. Interfax-Russia.ru - На благотворительном Рождественском вечере под патронажем губернатора Воронежской области Александра Гусева собрали 78 млн рублей на поддержку одаренных детей в регионе, сообщил пресс-центр областного правительства.

По традиции ежегодного мероприятия, которое проводится в регионе с 2010 года, средства собирались в ходе благотворительного аукциона. В текущем году гостям предложили приобрести расписные шкатулки в стиле "федоскинская миниатюра", в которые были вложены сертификаты на посещение спектакля одного из ведущих театров России и зарубежья с организацией индивидуального тура.

Отмечается, что помимо приобретения лотов, гости сделали дополнительные пожертвования. В итоге удалось собрать 78 млн рублей. Средства, собранные на аукционе, направят на поддержку одаренных детей Воронежской области: музыкантов, художников, спортсменов, начинающих исследователей, ребят, занимающихся в различных центрах развития региона.

"Рад продолжить замечательную традицию, которую начал в свое время Алексей Васильевич Гордеев. Благодаря вашей поддержке сотни талантливых детей Воронежской области смогли реализовать свои возможности, и за это вам большое спасибо", - процитировала пресс-служба слова губернатора А.Гусева.

Рождественские благотворительные вечера проводятся с 2010 года по инициативе экс-губернатора Воронежской области А.Гордеева (ныне - вице-премьер РФ). Цель мероприятия - собрать средства для поддержки юных дарований региона. Традиционно главным событием вечера является аукцион, где в качестве лотов традиционно выступают произведения искусства, редкие книжные издания, эксклюзивные коллекционные предметы.

За девять лет благотворительный Рождественский фонд направил на поддержку одаренных детей более 600 млн рублей. Расходование денег осуществляется под контролем специальной комиссии.