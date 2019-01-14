Дом в Шахтах, где взорвался газ, последний раз проверялся в апреле 2018 года - губернатор

14.01.19 14:12

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

14 января. Interfax-Russia.ru - Газовые службы проводили плановую проверку оборудования в доме в городе Шахты, где в понедельник произошел взрыв, в апреле прошлого года, в декабре была устранена микро-утечка газа в счетчике, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"По докладу руководителя газовой службы, в декабре в соседнем подъезде от жильцов было обращение об утечке газа, это была микро-утечка в счетчике, она была устранена", - сказал В.Голубев в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что в последний раз здание обследовалось в апреле 2018 года.

"Сейчас выселены из трех подъездов 163 человека, они расположились либо в пунктах временного размещения, либо, по собственному желанию, - у своих родных, близких, друзей", - сказал В.Голубев.

"Мы приготовили для всех 115 гостиничных номеров. Решение конечно за людьми, но все, кто желает временно расселиться, будут обеспечены необходимым жильем", - добавил губернатор.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник. По последним данным, семь человек спасены, один погиб. Неизвестной остается судьба хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв газа, а также трех жильцов квартиры, расположенной этажом ниже.