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14.01.19 14:45
"Желтый" уровень погодной опасности действует в столичном регионе из-за ветра и сильного гололеда
В регионе на ближайшие сутки объявлен "желтый" уровень опасности из-за порывистого ветра и сильной гололедицы, уточнили в ведомстве.
Гидрометцентр информирует, что столичный регион в течение недели будет находиться под влиянием семейства циклонов, которые удержат на фоне низкого атмосферного давления неустойчивую погоду - облачную с осадками, временами ветреную и колебаниями температуры.
"В целом, погода будет более теплой, чем характерная для середины января", - говорится в прогнозе синоптиков.
По данным Гидрометцентра, средняя суточная температура будет превышать климатическую норму на 5-6 градусов, а во вторник и пятницу - даже на 8-9 градусов (в эти дни максимальная температура в столице может достичь слабых положительных значений).
Гололедица сохранится, при понижении температуры она может быть сильной, предупреждают метеорологи.
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