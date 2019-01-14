Расследовать взрыв газа в доме в Шахтах будут сотрудники центрального аппарата СКР

14.01.19 15:18

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

14 января. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) командированы в город Шахты Ростовской области для содействия в расследовании обстоятельств взрыва в жилом доме, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"По поручению председателя СКР для оказания практической помощи и детальной фиксации всех следов на месте взрыва бытового газа Ростовскую область выехали криминалисты Центрального аппарата СКР, имеющие большой опыт в расследовании подобных происшествий", - сказала С.Петренко в понедельник "Интерфаксу".

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник.

По последним данным, семь человек спасены, один погиб, судьба четверых неизвестна.

МЧС эвакуировало всех жильцов дома - 140 человек.

Президент РФ Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим в результате взрыва газа.

"Глава государства по телефону получил доклад от губернатора Ростовской области Василия Голубева о ситуации и о мерах, которые принимаются на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе Кремля.

"Президент также поручил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину провести всестороннее расследование причин взрыва", - отметили в пресс-службе.

Губернатор Ростовской области В.Голубев сообщил в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), что эпицентр взрыва находился на 9 этаже в 71 квартире.

Губернатор области также подчеркнул, что произошел взрыв бытового газа. "Это взрыв бытового газа. Совершенно точно", - сказал он.

Взрыв газа в жилом доме в Шахтах в Ростовской области является вторым по счету ЧП за последние две недели.

В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Прогремевший взрыв полностью разрушил подъезд, под завалами оказались десятки человек. По последним данным, погибли 39 человек; почти всех опознали родственники.