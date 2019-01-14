Признание Токио суверенитета РФ над всеми островами Курильской гряды - базовая позиция Москвы в переговорах

14.01.19 15:29

© РИА Новости. Максим Блинов

14 января. Interfax-Russia.ru - Признание Японией суверенитета России над всеми островами Курильской гряды является необходимым шагом для дальнейших переговоров по мирному договору, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы сегодня подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года, что означает, прежде всего, непреложность самого первого шага признания нашими японскими соседями итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над всеми островами Южной Курильской гряды", - сказал С.Лавров по итогам переговоров со своим японским коллегой.

"Это наша базовая позиция, и без шага в этом направлении очень трудно рассчитывать на какое-то движение вперед по другим вопросам", - сказал российский министр.

Совместная хозяйственная деятельность России и Японии на Курильских островах пока осуществляется в скромных масштабах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Договоренность, которая была достигнута пару лет назад между президентом и премьером об организации совместной хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах, реализуется, но в очень и очень скромных, невпечатляющих размерах", - сказал С.Лавров по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно.

По словам главы МИД РФ, достигнута договоренность о том, что "по линии соответствующих ведомств будут проработаны более амбициозные проекты для того, чтобы совместная хозяйственная деятельность получила зримое воплощение".

Кроме того, по мнению С.Лаврова, в рамках сотрудничества с Японией, в частности, в сфере экономики, "особенно в инвестиционной сфере, можно сделать неизмеримо больше, чем то, что делается сейчас".