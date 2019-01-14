Заявления из Токио о роли США в мирном договоре между РФ и Японией неприемлемы - Лавров

14.01.19 15:45

© РИА Новости. Виталий Аньков

14 января. Interfax-Russia.ru - Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал возмутительными и неприемлемыми заявления советника премьер-министра Японии Кацуюки Каваи о том, что Вашингтону следует поддержать Японию в заключении мирного договора для сдерживания КНР.

"Что касается высказываний помощника или советника председателя Либерально-демократической партии, каковым является премьер-министр Японии Синдзо Абэ, о том, что США должны быть заинтересованы в заключении (мирного) договора между РФ и Японией, чтобы, как он выразился, укреплять блок по сдерживанию Китая, - это возмутительное высказывание, и мы об этом сегодня со всей откровенностью сказали", - сказал С.Лавров после переговоров со своим японским коллегой Таро Коно.

По его словам, "японские коллеги обратили внимание на то, что этот джентльмен не является представителем исполнительной власти, а является помощником председателя Либерально-демократической партии".

"Все это, возможно, и так, но беда в том, что председателем Либерально-демократической партии является Синдзо Абэ. Мы сделали очень серьезное предупреждение сегодня о неприемлемости такого рода высказываний и поинтересовались, насколько может быть самостоятельной Япония в таких условиях при такой зависимости от США", - подчеркнул российский министр.

"Нас заверили, что Япония будет принимать решения, исходя из своих национальных интересов. Мы хотели бы, чтобы так оно и было", - заключил С.Лавров.