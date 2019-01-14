Вопрос российского суверенитета над Курилами не обсуждается - Лавров

14.01.19 15:34

© РИА Новости. Андрей Шапран

14 января. Interfax-Russia.ru - Упоминание в японском законодательстве Курильских островов как "северных территорий" для России неприемлемо, Москва поставила этот вопрос перед Токио, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы привлекли внимание наших друзей из Японии к тому, что вопросы суверенитета над островами не обсуждаются, это территория Российской Федерации, и обратили их внимание на то, что в законодательстве Японии эти острова обозначены как "северные территории", что, конечно же, неприемлемо для Российской Федерации", - отметил С.Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.

"Мы задали целый ряд вопросов о том, как наши японские коллеги планируют двигаться для преодоления этой конкретной проблемы, как будут решаться вопросы с внутренним законодательством Японии", - отметил российский министр.