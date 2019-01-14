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14.01.19 16:07
Губернатор Архангельской области Орлов намерен вновь идти на выборы главы региона в следующем году
"У меня нет никаких оснований отказываться от этой работы. Учитывая тот объем планов и задач, которые сегодня реализуются региональной властью под моим руководством, не собираюсь отходить от всего этого комплекса работ", - сказал И.Орлов журналистам в понедельник.
По словам губернатора, он планирует приобрести жилье в Архангельской области.
"Меня часто попрекают, что я не прописан в регионе. Я пока просто не могу этого сделать. Я живу в служебной квартире, там просто нельзя прописываться. Планирую купить квартиру и дом где-то в области", - добавил глава региона.
И.Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года. В сентябре 2015 года он одержал победу на выборах губернатора, набрав 53,25% голосов избирателей.
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