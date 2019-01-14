Губернатор Архангельской области Орлов намерен вновь идти на выборы главы региона в следующем году

14.01.19 16:07

© РИА Новости. Александр Натрускин

14 января. Interfax-Russia.ru - Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил о готовности баллотироваться на выборах главы региона в 2020 году.

"У меня нет никаких оснований отказываться от этой работы. Учитывая тот объем планов и задач, которые сегодня реализуются региональной властью под моим руководством, не собираюсь отходить от всего этого комплекса работ", - сказал И.Орлов журналистам в понедельник.

По словам губернатора, он планирует приобрести жилье в Архангельской области.

"Меня часто попрекают, что я не прописан в регионе. Я пока просто не могу этого сделать. Я живу в служебной квартире, там просто нельзя прописываться. Планирую купить квартиру и дом где-то в области", - добавил глава региона.

И.Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года. В сентябре 2015 года он одержал победу на выборах губернатора, набрав 53,25% голосов избирателей.