Глава Удмуртии пригласил Путина поучаствовать в сентябрьском форуме оружейников, посвященному Калашникову

14.01.19 16:09

© РИА Новости. Михаил Климентьев

14 января. Interfax-Russia.ru - Ключевым мероприятием, приуроченным к 100-летию Михаила Калашникова, станет Форум оружейников 19 сентября 2019 года, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

А.Бречалов пригласил В.Путина принять участие в этом форуме, который пройдет в День оружейника, либо посетить торжества непосредственно в день рождения М.Калашникова 10 ноября.

Глава Удмуртии рассказал о том, что оргкомитет празднований столетия великого российского конструктора и инженера М.Калашникова (оргкомитет возглавил министр промышленности и торговли Денис Мантуров) запланировал большой перечень мероприятий в пятнадцати регионах страны.

Кроме того, по его словам, интерес к празднованию проявили зарубежные страны, в частности, Голландия, которая "прислала целый набор интересного, подготовленного ими материала".

В самой Удмуртии, как отметил глава региона, вместе с концерном "Калашников" будет открыт технопарк имени выдающегося оружейника, который "будет одним из самых передовых и в России, и в Европе".

По словам А.Бречалова, сам Ижевск "существенно преобразится именно в 2019 году", идет реконструкция целого ряда объектов города.

"Поэтому приглашаем. Уверен, что на очень хорошем уровне проведем (празднование)", - сказал глава Удмуртии.