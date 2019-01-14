"РусЛайн" начал выполнять авиарейсы из Екатеринбурга в Горно-Алтайск

14.01.19 16:18

© РИА Новости. Павел Лисицын

14 января. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "РусЛайн" в понедельник открыла рейс из Екатеринбурга в Горно-Алтайск, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, на 50-кресельных самолетах Bombardier CRJ-100/200.

По данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта "Кольцово", самолет по данному маршруту вылетел в понедельник в 17:51 по местному времени. Согласно расписанию на сайте аэропорта, кроме "РусЛайна" по этому маршруту больше никто не летает.

"С середины января и до конца марта жители Екатеринбурга смогут открыть для себя новый маршрут. (. . .) Уверен, что направление станет очень популярным", - отметил коммерческий директор авиакомпании Александр Крутов, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщалось, Росавиация утвердила список авиамаршрутов между регионами РФ, субсидируемых в 2019 году в рамках постановления правительства N1242, в него вошли 15 направлений из Екатеринбурга. В частности, в текущем году из федерального бюджета будут субсидироваться рейсы, выполняемые авиакомпанией "РусЛайн" из Екатеринбурга в Горно-Алтайск и в обратном направлении.

Авиакомпания "РусЛайн" создана в 1997 году. Парк состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел. Основным владельцем компании является предприниматель Николай Уланов.

"Кольцово" сотрудничает с порядка 60 зарубежными и российскими авиакомпаниями, которые выполняют полеты более чем по 120 направлениям.