Очереди образовались в офисах продаж "Аэрофлота" из-за субсидируемых билетов

15.01.19 06:13

© РИА Новости. Игорь Зарембо

15 января. Interfax-Russia.ru - Офисы продаж "Аэрофлота" в Хабаровском крае переведены на усиленный режим работы из-за возникших в кассах очередей из льготных категорий граждан, кому положены билеты по субсидируемым тарифам.

"В настоящий момент офисы продаж компании переведены на усиленный режим для сокращения времени пребывания клиентов в очереди. Очередь возникает преимущественно из-за того, что клиенты оформляют субсидируемые билеты не на одного пассажира, а сразу на всю семью 4-6 человек, что увеличивает время обслуживания", - говорится в распространенном заявлении пресс-службы ПАО "Аэрофлот".

В пресс-службе напомнили, что 12 января "Аэрофлот" открыл продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний "Россия" и "Аврора" в города центральной России и Дальнего Востока. Право на перелёты в полтора-два раза дешевле обычной цены имеют студенты, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи.

Тарифы действуют на рейсах "Аэрофлота", а также дочерних "России" и "Авроры" в экономическом классе в период по 31 декабря 2019 года, отмечает компания.