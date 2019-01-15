Долг Дальнегорского ГОКа энергетикам достиг 250 млн руб

15.01.19 06:16

© РИА Новости. Михаил Мордасов

15 января. Interfax-Russia.ru - Долг ООО "Дальнегорский горно-обогатительный комбинат" (Приморский край) за потребленную электроэнергию по состоянию на вторник достиг 250 млн руб.

Как сообщает пресс-служба ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), начиная с декабря 2017 года, предприятие традиционно входит в категорию самых проблемных потребителей Приморья по оплате.

В декабре 2018 года с целью снижения задолженности ДЭК уже направляла комбинату требование о поэтапном снижении нагрузки и полной остановке технологического процесса к 26 декабря.

"Однако руководство ГОК проигнорировало эти предписания, в связи с чем ПАО "ДЭК" обратилось в прокуратуру Приморского края для проведения проверки. Одновременно направлено заявление в Ростехнадзор для привлечения руководителя к административной ответственности по ст. 9.22 КоАП РФ, которая предусматривает, в том числе, дисквалификацию должностного лица", - говорится в сообщении.