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15.01.19 06:16
Долг Дальнегорского ГОКа энергетикам достиг 250 млн руб
Как сообщает пресс-служба ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), начиная с декабря 2017 года, предприятие традиционно входит в категорию самых проблемных потребителей Приморья по оплате.
В декабре 2018 года с целью снижения задолженности ДЭК уже направляла комбинату требование о поэтапном снижении нагрузки и полной остановке технологического процесса к 26 декабря.
"Однако руководство ГОК проигнорировало эти предписания, в связи с чем ПАО "ДЭК" обратилось в прокуратуру Приморского края для проведения проверки. Одновременно направлено заявление в Ростехнадзор для привлечения руководителя к административной ответственности по ст. 9.22 КоАП РФ, которая предусматривает, в том числе, дисквалификацию должностного лица", - говорится в сообщении.
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