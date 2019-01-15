Занятия для младших классов отменили в Якутске из-за морозов

15.01.19 06:17

© РИА Новости. Александр Кряжев

15 января. Interfax-Russia.ru - Для учащихся с 1 по 5 классы в Якутске отменили занятия в школе из-за наступивших морозов, сообщает пресс-служба администрации города.

"По состоянию на 07:00 местного времени температура наружного воздуха в Якутске в районе аэропорта составила -45 градусов. В связи с этим Управление образования администрации Якутска объявило актированные дни для учащихся с 1 по 5 класс всех общеобразовательных учреждений города Якутска и пригородных сел", - говорится в сообщении.

По данным на 06:00 температура воздуха составляла - 44 градуса.

По республике установлены актированные дни (дни отмены занятий из-за погодных условий): при температуре наружного воздуха минус 45 градусов и ниже - для обучающихся с 1 по 5 класс, при температуре минус 48 градусов и ниже - для обучающихся с 1 по 8 класс, при температуре минус 50 градусов и ниже - для обучающихся с 1 по 11 класс.